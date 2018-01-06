İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ son dakika açıklaması Elektrik kesintisi olan ilçeler ne zaman gelecek

İstanbul elektrik kesintisi son dakika BEDAŞ Elektrik ne zaman gelecek? İstanbul’da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar BEDAŞ’tan konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bahçelievler ve Güngören bölgesinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, bölgede yaşayan vatandaşlar elektrik ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Son dakika İstanbul elektrik kesintisi, İstanbul’un birçok ilçesinde 6 Ocak 2018 Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. İşte, mahalle mahalle elektrik kesintileri listesi ve elektrik ne zaman gelecek sorusunun yanıtı. 6 Ocak 2018 günü yapılan planlı elektrik kesintileri nedeniyle İstanbul son dakika elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bahçelievler ve Güngören bölgelerinden gelen elektrik kesintileri haberlerinin yanı sıra, BEDAŞ’ın açıkladığı listeye göre, bugün İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yapılacak. BEDAŞ’ın listesine göre bu kesintiler planlı olacak. Elektrik ne zaman gelecek sorusuna telefonlarından yanıt arayan vatandaşlar, sosyal medyada konuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi son dakika BEDAŞ Elektrik ile ilgili son açıklama ve detayları...

ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

YEŞİLPINAR Mh., ÇAY Sk., GİRNE Cd., 2.IHLAMUR Sk., SANCAK Sk., OKUTAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10280-29666)



- CEVATPAŞA Mh., BİRLİK Sk., FIRIN Sk., ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN Cd., KEMALİYE Sk., KOMİSER REŞAT Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10323-8628)







- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1453. Sk., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10278-28031)



- YEŞİLKENT Mh., G-643 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10294-20614 dp:3)





- YEŞİLKENT Mh., G-579 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10298-20678 dp:2)



- MERKEZ Mh., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10316-18555)



- KADIKÖY Mh., KADIKÖY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., BAKİ Cd., KADIKÖY Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10269-25873-25884-26125-26040-25986)



- MALTEPE Mh., TOPKAPI Cd., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10331-8719)







- MALTEPE Mh., TOPKAPI MALTEPE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10332-8064)



- KABAKÇA Mh., CEMAL OGAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10306-23545 23381 23051 23168 23653 23073 23276 23074 23753 23180 23750 23598 23592 23469 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23278 23308 23479 23571 23003 23159)



- ANADOLU Mh., NECİP FAZIL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10307-28782 tm)



- HAMİDİYE Mh., BURAK Sk., OSMANGAZİ Cd., VEYSEL KARANİ Cd., SEFER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10312-9333)



- YENİGÜN Mh., 15. Sk., 16. Sk., BAĞCILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10335-1860-18532)



- İHSANİYE Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., GÜMÜŞPINAR Mh., AYDINLAR Mh., YAYLACIK Mh., ATATÜRK Mh., FATİH Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10320-23714 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23618 23637 23743 23744 23314 23604 23737 23553 23431 23031 23580 23632 23602 23045 23422 23731 23233 23084 23451 23530 23614 23543 23521 23518 2351)







- MALTEPE Mh., TOPKAPI Cd., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10330-8662)



- ORTAMAHALLE Mh., MALTEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 21:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10291-8245)



- CEVATPAŞA Mh., KOMİSER REŞAT Cd., GÜVERCİN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10324-8629-8817-8628)



- YEŞİLKENT Mh., G-406 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10296-20533 dp:2)



- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., MENDERES Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 15:00-23:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10334-8772)