Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tereli Mahallesi’ndeki Fettah Sorar’a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelmesine rağmen, alevler evi kapladı. Ekipler, müdahale ederek yangını söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye yetkilileri yaptığı incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.