Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adana’nın Aladağ ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tereli Mahallesi’ndeki Fettah Sorar’a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelmesine rağmen, alevler evi kapladı. Ekipler, müdahale ederek yangını söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.
 
İtfaiye yetkilileri yaptığı incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
137 metreden aşağı düşen iPhone, çalışmaya devam etti

137 metreden aşağı düşen iPhone, çalışmaya devam etti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA