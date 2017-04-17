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Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye getirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 yaşındaki Çağrı Gül'ün kıyma makinesine kaptırdığı eli, hastanede itfaiye ekiplerinin de katıldığı müdahale ile kurtarıldı.

  • DHA
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İlçeye bağlı Anıt Mahallesi Ersoy Caddesi'ndeki tavukçu dükkanında teyzesine yardım ettiği sırada eli kıyma makinesine sıkışan 4'üncü sınıf öğrencisi Çağrı Gül'ün imdadına Mersin İtfaiye ekipleri yetişti. İhbar sonrası olay yerine giden itfaiye ekipleri, kıyma makinesini yerinden sökerek yaralı çocukla birlikte müdahalede bulunmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane ortamında yapılan müdahale sonucunda Çağrı Gül'ün eli, sıkıştığı kıyma makinesinden kurtarıldı. Parmaklarında kırık ve ezik olduğu gözlenen Gül'ün tedavisi sürüyor.

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