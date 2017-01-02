Elini timsah kapan adamın inanılmaz kurtuluşu!
Taylanlı gösterici timsah elini kaptıktan sonra takla attığı yöne dönerek elini kopmaktan kurtardı.
Elini timsaha kaptırah Taylandlının yaptıkları görenlerinin yüreğini ağzına getirdi. Açık olan timsahın ağzına elini götürerek gösteri yapan Taylandlının gösterisi faciayla bitiyordu.
GÖZLER YUVALARINDAN FIRLADI
Adam timsahın ağzına elini götürdü timsah ağzını kapatıp takla atmaya başladı. Timsahın bu hareketini gören gösterici timsahın takla attığı yöne takla atarak elini kurtardı. Mucize kurtuluş kameralara an ben an yansırken görenlerin yürekleri ağızlara geldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.