Elini timsah kapan adamın inanılmaz kurtuluşu!

Kayseri Bilim Merkezi açıldı

TÜBİTAK ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesindeki Anadolu Harikalar Diyarı’nın içinde yapılan Kayseri Bilim Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımlarıyla açıldı.