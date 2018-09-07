Emekli astsubay odun yapmak için gittiği tarlada ölü bulundu

Kuyucak’ta yaşayan Sebahattin Akbaş, önceki gün öğle saatlerinde traktörü ile odun yapmaya gidiyorum diyerek evinden ayrıldı. Ancak akşam olup da eve dönmeyince kendisini merak eden eşi ve yakınları tarafından aranmaya başlanan emekli astsubay, gecenin ilerleyen saatlerinde Aydınoğlu mezarlığı yanındaki bir tarlada traktörün altında hareketsiz halde yatarken bulundu. Ailesi tarafından polise haber verilmesi üzerine olay yerine giden Cumhuriyet Savcılığı ve 112 sağlık ekipleri, Sebahattin Akbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akbaş’ın yapılan otopsisinde travmaya bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Akbaş’ın düşme sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Eşinin acı haberini karakolda alan Gülşen Akbaş, “Odun yapmaya gitmişti. Gelmeyince endişelendim. Aramaya koyulduk. Hiçbir yerde bulamayınca Emniyetten yardım istedik. Bakmadığımız bir tarlada odun yapıp, traktöre yüklemiş. Ne şekilde düşüp hayatını kaybettiğini bilmiyoruz. Düştüğü tahmin ediliyor. Düştükten sonra traktörün altında can vermiş. Çok iyi bir insandı. Çocukları çok severdi. Mahallenin tüm çocukları da onu çok severdi. Emekli olduktan sonra vakit geçirmek için çiftçilikle uğraşırdı. Gitme başına bir iş gelir dedim dinlemedi” diye konuştu.

Ailesi tarafından cesedi Kuyucak Devlet Hastanesi morgundan alınan Akbaş’ın cenazesi, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Paşa mezarlığında toprağa verildi.