Emekli maaşı başka bankaya nasıl transfer edilir? Emekli maaşını taşımak

Emekli maaşı alan kişi sayısı ülkemizde oldukça fazladır. Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını PTT’den ya da diledikleri başka bankalardan çekebilmektedirler. Bu durum bankalar için özellikle ilgi çekicidir. Türkiye’deki emekli sayısındaki potansiyeli göz önünde bulunduran bankalar emeklileri kendilerine çekmek adına çeşitli kampanyalar yapmaktadırlar. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen emekli vatandaşların izlemesi gereken belli bir prosedür bulunmaktadır. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur fark etmeksizin emekli maaşını çektiği bankadan bir başkasına taşımak için yapılması gereken işlemler aynıdır.

Emekli Maaşını Taşımak İçin Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Uzun yıllar çalışmanın ardından emekliliklerini hak eden vatandaşlarımıza devlet tarafından her ay ücret ödenmektedir. Bu emekli maaşları genellikle PTT hesabınıza yatırılır. Ancak hem diğer bankaların yapmış oldukları cazip avantajlar hem de PTT’de oluşan uzun kuyruklardan kurtulmak için vatandaşlar emekli maaşlarının yatırıldığı bankayı değiştirmektedirler. Emekli maaşı banka değişikliği yapmak için aşağıda anlattığımız yöntemi sırasıyla takip etmeniz gerekmektedir.

Emekli maaşını PTT’den bankaya aktarmak için en kısa ve kolay yöntem E-Devlet Kapısını kullanmaktır. Bunun için bir E-Devlet Şifresine sahip olmamız gerekir. Daha sonra aşağıda vermiş olduğumuz adresten E-Devlet Kapısı E-Hizmetler bölümüne giriş yapıyoruz. T.C. kimlik numarası ve şifremiz ile E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra bağlı bulunduğunuz kuruma göre, şayet 4A’lı iseniz “4A Banka ve Adres Değişikliği” bağlantısına, şayet 4B’li iseniz “4B Banka ve Adres Değişikliği” kısmına şayet 4C’li iseniz de “4C Banka ve Adres Değişikliği” bölümüne tıklayarak işlemlerimizi rahatça gerçekleştirebiliriz. Bu bölümler E-Devlet Kapısında yer alan aşağı linkini vermiş olduğumuz E-Hizmet bölümünün Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait bölümde yer almaktadır.

Birçok vatandaşımızın halen bir E-Devlet Şifresi bulunmamaktadır. www.devlette.com olarak önerimiz ilerleyen zamanlarda tüm elektronik işlemlerimizi halletmemize yarayacak olan bu şifreyi PTT’ye başvuruda bulunarak 2 TL karşılığı almalarıdır. Ancak E-Devlet Şifresi olmayan ve emekli maaşı banka değişikliği gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir. Burada kuruma maaş hesabının değişmesi için dilekçe verdikten sonra gerekli işlemler kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

Emekli Maaşını Farklı Bir Bankaya Taşıma Şartları

Emeklilerimizin emekli maaşı hesaplarını değiştirirken bilmeleri gereken önemli bir konu bulunmaktadır. Emekliler şayet kredi borcu bulunuyorsa emekli maaşı hesaplarını değiştiremezler. Bu sebepten değişiklik talep etmeden önce kredi borcunuzun olmadığından emin olmalısınız.