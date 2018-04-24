Emekli maaşı zammı ne kadar 2018 SGK SSK Bağkur Emekli ikramiyesi zam oranı kaç TL? Emekli zammı oranı artış gösterecek mi? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam netleşmeye başladı. Yaklaşık 9 milyon kişinin beklediği emekliye müjde geldi. Mevcut uygulama doğrultusunda emekli maaşı en düşük 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Peki gelecek yapılacak zamdan sonra emekli maaşı ne kadar olacak? Vatandaşlar Temmuz ayı emekli zam oranlarını araştırmaya başladı! Tahminler doğrultusunda ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 'yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5' şeklinde 3 farklı zam ortaya çıktı. Şuan da en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Peki açıklanacak zamlardan sonra en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Eğer zam oranı yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660lira 51 kuruşa çıkacak. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusunun bu ay KPDK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikinci olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor. Ramazan Bayramında emekliye ikramiye verilmesi beklenirken henüz resmi bir rakam açıklanmadı.

Emekliye 3 farklı zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Uzmanlar, yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor.

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammını merakla bekliyor.

Zam oranının ortaya çıkması için ilk 6 aylık enflasyon verisinin belli olması gerekiyor. Şu ana kadar bunun 3 aylık bölümündeki enflasyon belli oldu.

Ocak- Mart enflasyonu yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Bu veri ışığında uzmanlar, ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulundu.

Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.

Bu maaş yüzde 4'lük tahmine göre 973,02, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak.

Halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak.

Zam oranının yüzde 4.5 olması halinde ise en yüksek emekli maaşı 201,65 lira artışla 4 bin 682 lira 91 kuruşa ulaşacak.

Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruş olacak..

EN DÜŞÜK MAAŞ YÜKSELİYOR

Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 900 lira civarında bulunuyor. Teklife göre en düşük emekli maaşı o yıl için uygulanan asgari ücret ile eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların ücretlerine 600- 700 liraları bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret 1.603 lira olarak uygulanıyor.

İNTİBAK İLE ARTIŞ

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için çıkartılan intibak yasası ile 355 lirayı bulan zamlar yapılmış ve maaş farklılıkları giderilmişti. Ancak bundan Bağ-Kurlular ve 2000 yılı sonrası emekli olanlar yararlanamamıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 'yasa çıkmalı' kararı sonrası gözler Meclis'e çevrildi. Yeni bir yasa çıktığında 2000 yılı ve sonrası emekli olanların da maaşları arasındaki farklılıklar giderilebilecek…

TOPLU SÖZLEŞME

Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları gerek zam yöntemleri hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zamlarının belirlenmesi de gündemde…

TEMMUZ ZAM AYI

Temmuz ayında tüm emeklilerin maaşlarında zam olacak. Bunun için enflasyon rakamları bekleniyor. Bugüne kadar çıkan enflasyon oranlarına göre uzmanlar zammın yüzde 5'i bulabileceğini hesaplıyor. Buna göre memurlar ve memur emeklileri de fark alabilecek…

2018 EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SSK’ya bağlı olarak çalışanların emekli maaşı hesaplama işlemi SGK resmi sayfasından yapılırken, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemi ise e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınız hakkında sorgulama ve hesaplama yapmak için gereken linklere tıklamak ve bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaktır.

Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?

Ne zaman emekli olurum uygulaması ile tüm emeklilik bilgilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca erken emeklilik durumunuzu da öğrenebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum uygulaması ile tüm emeklilik bilgilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca erken emeklilik durumunuzu da öğrenebilirsiniz. Tüm çalışanların merakla beklediği erken emeklilik şartları nedir? Kimler erken emeklilikten yararlanabilir?

1) KADINLARA DOĞUM İMKÂNI: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkânı bulunuyor. Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne üç çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.

2) ASKERLİK YAŞI AZALTIYOR: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkânı veriyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkânı var. Sigortalı olduktan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkânı bulunuyor.

3) 15 YILDA MAAŞ: Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkânı olmayan sigortalılar kısmi emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e yıl şartı 25'e çıkıyor.

4) MALULLUK VE ENGELLİ DURUMU: Sağlık durumları elverişli olmayanlar için iki türlü erken emeklilik imkânı bulunuyor. Malulen emeklilikte sigortalı olduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar geçerli sayılıyor. Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak bu imkândan yararlanıp emekli olabiliyor. En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün bildirmek şartıyla malulen emeklilik imkânı veriliyor. Engelli çalışanlar ise en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

5) YIPRANMA HAKKI: Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânına kavuşuyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre erken emeklilik ortaya çıkartıyor.

Emeklilik Nedir?

Kişi bir iş bulurken asıl kaygısı geleceğe dairdir. Kişi iş gücünün düşeceği ve herhangi bir şekilde çalışamayacağı yılları düşünerek iş bulurken bunu bir kriter haline getirip geleceğine yatırım yapmak ister. Ancak bu yatırım ise sigorta kurumlarının göstermiş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşir. Kişi bir kurum ya da kuruluşta öncelikle işe başlar. Ancak burada 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Daha sonra başladığı iş gününden itibaren patronu ya da kendisini sigorta kurumlarına aylık olarak ödeme yapmak durumundadır. Bu primler kişinin geleceğinin yapılanmasına yardımcı olur. Kişi belli ibr hizmet yılını doldurduktan sonra bu yatırılan primler sayesinde artık emekli olur ve bu primlerin karşılığı olarak da bir maaş alır. Bu maaşa emeklilik maaşı denir. Bu duruma da emeklilik denir.

PEKİ SSK’DAN EMEKLİ OLUNCA 2018 YILINDA NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

Çalıştığınız yılların tamamı 2000 yılından önce ise 1400-1600 TL arası,

– 2000 öncesi ile 2000-2008 arasında ise 1200-1400 TL arası,

– 2000 öncesi 2000-2008 arası ile 2008 sonrası eşit dağıldı ise 1000-1200 TL arası,

– 2000-2008 arası ile 2008 sonrası ise ortalama 800-1000 TL arasında bir emekli aylık beklentiniz olmalıdır. Tabi bu hesabı asgari ücret düzeyinde primlerin yattığını düşünerek yapmaktayız. SGK primi yüksekten yatan bir kişinin emekli aylık tutarları haliyle çok daha yüksek olacaktır

– SSK 3600 günden emekli olanların maaşları da hizmetin geçtiği yıllara göre farklılık göstermektedir. 3600 günden emekli olacaklarda eğer hizmetlerinin tamamı 2000 öncesi ise 1400-1600 TL arasında maaş , eğer hizmetleri her üç dönem için eşit olarak dağıldıysa ortalama olarak 800-1000 TL emekli maaşı alabilirler.