Memur emekli zamları 2018 yeni maaşlar ne kadar Bağkur SSK emeklisi kaç lira maaş alacak

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI ARTTI!



Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak zammı netleşmeye başladı. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, zam oranını ortaya koyacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Şimdi geriye sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. Bu da 3 Ocak'ta açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek.

TAHMİN DEĞİŞTİ

Merkez Bankası'nın son yaptığı beklenti anketi, zam oranı konusunda ipuçları veriyor. Ekonomistlerle gerçekleştirilen Aralık ayına ait beklenti anketinde, TÜFE beklentisi yüzde 11.74 çıktı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 10.68 olmuştu. Yani tahminler yükseldi.

Yüzde 11.74'lük tahmine göre; 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.52 olacak. Maaşlarda bu durumda 234 liraya varan artış gerçekleşecek. Halen 4 bin 240 lira olan en yüksek emekli aylığı 4 bin 474 liraya çıkacak. Halen net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri ise 110 lira artacak. Bu emekli, Ocak'tan itibaren 2 bin 110 lira maaş almaya başlayacak.

Emekliler, tablomuza bakarak yeni maaşlarını öğrenebilecek. Bu arada Ocak'ta, maaşlar artacağı için, her ay hesaba yatan aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek. Ek ödeme Ocak'ta yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.



Emeklilerin zam ayı yaklaşıyor. Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı alacak. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen net maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek.







Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memurlara yapılan zam oranı da belli oldu. Buna göre memurların ücretleri yüzde 4+2.89 artacak.



TOPLU SÖZLEŞME Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu çalışanlarının aylıklarında ve diğer haklarında son derece önemli kazanımlar sağlandığını belirterek, iki yıllık süreçte kamu görevlilerinin aylıklarına yapılan kümülatif artışın yüzde 17,54 olarak gerçekleşeceğini bildirdi.



MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK? Memur maaşları en az 477 lira, emekli maaşları da en az 328 lira artacak. Buna göre dördüncü dereceden müsteşar olanların Ocak 2018 maaşı 10 bin 852 lira 40 kuruşken, Temmuz'da bu rakam 11 bin 232 lira 23 kuruşa çıkacak. Ocak 2019'da da 11 bin 681 lira 52 kuruştan, Temmuz 2019'da 12 bin 265 lira 59 kuruşa çıkacak.



162 LİRA ARTIŞ

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammını, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, bu oran yüzde 3.69 olacak. Ayrıca maaş artacağı için ek ödeme de yükselecek. Örneğin; halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye her ay 169,6 lira ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline ek ödemeyle birlikte 4 bin 409 lira 60 kuruş geçiyor. Eğer zam oranı yüzde 3.69 olursa emeklinin aylığı 4 bin 396 lira 45 kuruşa, ek ödeme de 175 lira 86 kuruşa yükselecek. Bu durumda emeklinin eline geçecek toplam para 4 bin 572 lira 31 kuruşa çıkacak. Emeklinin gelirinde 162 lira 71 kuruşa varan artış gerçekleşecek.



3. ZAM İHTİMALİ VAR

Memur emeklilerine ise Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında yüzde 4'lük zam yapılacak. Ayrıca bu zamla aylıklar yükseleceği için her ay verilen maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükselecek. Böylece memur emeklileri de çifte zam almış olacak. Bu arada 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memur emeklilerine enflasyon farkı da verilecek. Böylece memur emeklileri, Ocak'ta üçüncü zammı da alabilecek. Ancak 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, Merkez Bankası'nın tahminindeki gibi yüzde 3.69 olarak gerçekleşirse, fark olmayacak.



E-DEVLET'TEN GÖRÜLEBİLİYOR

Emeklilerin pek çoğu bankaya yatan parayı maaşları olarak biliyor. Bu nedenle de ek ödeme konusunda kafa karışıyor. Oysa bankaya yatan ödemenin içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Bunu öğrenmek de çok kolay. e-Devlet şifresiyle hesaba girildiğinde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşılıyor. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor. [Kaynak: Takvim]



SON İKİ YILDA YÜZDE 21,79 ZAM



Çok kısa, geçen toplu sözleşmede durum neydi diye özetleyecek olursak; 2015'de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde memur ve emeklileri 2016 yılı Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında da yüzde 5 zam aldılar. Ayrıca 2016'nın Ocak ayında da maaşlara yüzde 0,90 enflasyon farkı yansıdı. Bu yıl ise, yani 2017'de, toplu sözleşmede zam oranı Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 2,89 enflasyon farkı oluştu ve zam oranı yüzde 6,89 oldu. Böylece memur ve emeklileri, 2016-2017'de toplam 21,79 zam almış oldular.



Gelelim, memur emeklilerinin önümüzdeki toplu sözleşmeden kaynaklı maaş zamlarına. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2018'in ilk yarısında yüzde 4'lük zam oranı ile birlikte 1.945 liraya çıkacak.



2018 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?



Böylece bir SSK emeklisinin 1500 lira olan aylığı Ocak 2018’de 50 lira 40 kuruş artacak. Temmuz ayında ise bin 550 lira 40 kuruştan; 62 lira 30 kuruşluk artışla bin 612 liraya çıkacak.