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Eminönü'deki sosyal medya fenomeni Büyük Valide Han'da ölüm

Kubbesinde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle fenomen olan Büyük Valide Han'ın avlusundan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

  • DHA
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İstanbul Eminönü'deki Büyük Valide Han'da yürüdüğü sırada merdiven boşluğunu farketmeyen bir kişi hayatını kaybetti.
 
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'da meydana geldi. 
 
55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut, hanın avlusunda etrafına bakarak yürüdüğü sırada, alt kattaki depoya inen merdivenleri farketmeyerek düştü.
 
Yaklaşık 20 dakika sonra merdivenlerde fark edilen Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 
Ağır yaralanan Umut'un kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
 
Ölümle sonuçlanan kazanın ardından merdivenlerde yeterli güvenlik önlemi olmadığı iddiaları gündeme geldi.

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