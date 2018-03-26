Emirhan’ın düştüğü servisin şoförü gözaltına alındı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, iddiaya göre, kapasitesinden fazla öğrenci taşıdığı sırada minibüsün kapısının aniden açılmasıyla yola düşen bir öğrencinin yaralandığı olayla ilgili servis şoförü A.İ.B.(37), gözaltına alındı. Karakoca Sarıkaya Mahallesi’ndeki toplam 22 öğrenci ise bu sabah farklı servis aracıyla okullarına taşındı.
- DHA
Olay, 20 Mart Salı günü sabah saatlerinde, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Sarıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitim gördüğü 10 Ekim Ortaokulu’na gitmek için evden çıkan 6’ncı sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya (12), iddiaya göre, kapasitesinden fazla yolcu taşınan okul servisine bindi.
Servisin hareket etmesinden 1.5 kilometre sonra aracın kapısının aniden açılmasıyla, Kırmızıkaya dengesini kaybederek, araçtan yola düştü. Olayı gören çevre sakinlerince otomobile bindirilip, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne götürülen Emirhan Kırmızıkaya’nın başına 4 dikiş atılırken, kırılan sol kolu ise alçıya alındı. Sağ ayağında ve sol elinde de ezilmeler meydana gelen Kırmızıkaya, hastanedeki tedavisinin ardından evine götürüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Servis firmasının sözleşmesi fesh edildi.
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