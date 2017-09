Emrah Serbes kimdir twitter adresi ne? Kenan Doğru kimdir?

Emrah Serbes twitter hesabından bir itirafta bulundu. Ardından Emrah Serbes Kenan Doğru kimdir sorularının cevabı merakla araştırılmaya başlandı. Emrah Serbes twitter adresi üzerindne yaptığı itirafta, “22.09. 2017 tarihinde İzmir- Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba- kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şeyin bir genç kızın hayatından daha değerli değildir. Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim, kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere vurdum.” Cümlelerine yer verdi. Serbes, Behzat Ç kitaplarının da yazarıydı. 27 Ocak 1981, Yalova, Türkiye, Türk yazar. Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Teoremi ve Tarihi Anabilim Dalı Bölümü mezunudur.Emrah Serbes son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde sizlerle.

EMRAH SERBES TWİTTER ADRESİNDEN İTİRAF

22 Eylül'de İzmir- Aydın otobanında 4 NT 5005 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 35 TV 9335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Özçelik ile kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti, anne Nilgün Özçelik ağır yaralandı.

Kazanın ardından arabaya kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklandı. Fakat bugün ünlü yazar Emrah Serbes, kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti, itirafı sosyal medya adresinden duyurdu.

Serbes şunları yazdı: 22.09. 2017 tarihinde İzmir- Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba- kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şeyin bir genç kızın hayatından daha değerli değildir. Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim, kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere vurdum.

EMRAH SERBES TWİTTER ADRESİ

İşte Serbes'in yaptığı twitter paylaşımı:

EMRAH SERBES KİMDİR?

27 Ocak 1981, Yalova, Türkiye, Türk yazar. Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Teoremi ve Tarihi Anabilim Dalı Bölümü mezunudur.

Zaman zaman Birgün gazetesi için söyleşiler yaptı, Radikal 2 için tiyatro eleştirileri yazdı. Hayvan dergisinin Ankara temsilciliğini yaptı. Bu dergide Ahmet İnam ve Cengiz Güleç ile düzenli olarak gerçekleştirdiği sohbetleri "Şen Profesörler: Metaforla Saadet Olmaz" (Say Yayınları, 2006) adıyla kitaplaştırdı. "Her Temas İz Bırakır" adlı ilk romanı İletişim yayınlarından çıktı. "Son Hafriyat" isimli ikinci romanı Şubat 2008 yılında İletişim yayınlarından çıktı. Ayrıca "Her Temas İz Bırakır" romanı Almanca'ya çevrildi. Yazarın ilk öykü kitabı "Erken Kaybedenler", Haziran 2009 itibariyle kitapçı raflarındaki yerini aldı. Bir süre daha farklı tarzlarda yazılarını sürdüreceğini belirten yazar, polisiye yazmaya devam edeceğini de ifade etmiştir.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca Behzat Ç. adlı polisiye dizisinin 10 bölümde bir senaristliğini yapmıştır.

2011 yılında vizyona giren Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm filminin senaristliğini üstlenmiştir. "Hikâyem Paramparça" da ise aforizmalar ve hayata dair düşüncelerini okurlarına aktarmaktadır. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlanmıştır.

Emrah Serbes'in kitapları

Her Temas İz Bırakır - 2006

Son Hafriyat - 2008

Erken Kaybedenler - 2009

Hikayem Paramparça - 2012

Deliduman - 2014