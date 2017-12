Yeni yıl mesajları 2018 Yılbaşı Whatsapp SMS resimli mesajları hediye önerileri

En güzel yeni yıl mesajları bu haberimizde bulabilirsiniz. Yeni yıla sayılı günler kala birçok vatandaş yılbaşı için hediyeler bakmaya başladı. Hediyelerini ise 2018 Yılbaşı mesajları ile süslemek isteyen kişiler doğru adresteler. Kısa ve uzun en güzel yeni yıl mesajları sayesinde akrabalarınızı, veya sevdiklerinizi mutlu edebileceksiniz. Heyecanla beklenen yeni yıl için milyonlar geri sayıma başladı. 2018 için yılbaşı mesajları ise yine en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Hediyelerine farklı bir anlam katmak isteyen kişiler kısa ve uzun Yılbaşı kutlama mesajları arıyor. Sevdiklerinize, akrabalarınıza veya sevgilinize yeni yıl dileklerinizi iletebileceğiniz en güzel sözleri bu haberimizde bulabilirsiniz. Whatsapp, SMS olarak yeni yıl dileklerinizi iletebileceğiniz Resimli Yılbaşı kutlama mesajları 2018 haberimizde. En güzel resimli Yılbaşı kutlama mesajları bu sene de star.com.tr'de. İşte 2018 Yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri...



YILBAŞI HEDİYELERİ NELER OLABİLİR?



Yılbaşına kış ayında girerken, görüntü olarak güzel bir kar küresi hediye alınabilir.



Yılbaşında kırmızı rengin şans getirdiği düşüncesiyle de kırmızı renkte giyimler hediye alınabilir. (şapka,atkı,eldiven,çorap)



'Ne ara geldi bu yılbaşı?' düşüncesindeyseniz ise güzel bir kum saati hızlı geçen yılınıza bir simge olabilir.



Yılbaşının vazgeçilmezi olan, masa üstünü süsleyen bir mini yılbaşı ağacı hediye alınabilir.



Yılbaşının soğuk havasıyla birlikte sıcak içecek yudumlamak üzere güzel bir noel baba fotoğraflı kupa hediye alınabilir.



Yılbaşında gönüllere dokunmak içinse her hediye alternatifi olarak birbirinden renkli çiçekler, çikolatalar hediye alınabilir.







İşte 2018 yılı için seçtiğimiz birbirinden güzel ve anlam dolu yılbaşı kutlama mesajı;



2018 RESİMLİ YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI



- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..



- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...



- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, y?ne de sevg? dolu n?ce yıllara!



- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!







- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!



- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...



- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...



- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...



KISA VE UZUN YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI



- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!



- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.



- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..



- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...



- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...



- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!



- Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar





- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.



- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!



- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.



- 2018 yılı sağlık, huzur, mutluluk getrisin



- 2018 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara



- Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu senelere. Yeni yılınız kutlu olsu.



- Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve bol para getirsin









SEVGİLİLER İÇİN EN GÜZEL YENİ YIL 2018 SÖZLERİ



Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım Sevgilim



Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar aşkım



Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.



Yeni Yıl kapımızda Sevgilim giden yılla birlikte sevinçlerimiz ve hüzünlerimiz geride kalacak.Gelecek yeni yılın ikimize sevgi katması dileğiyle.Seni Seviyorum..



Sevgilim Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018 nolu hesabımıza 365 gün daha yatırdım. Mutlu bir şekilde harcamamız dileğiyle.









Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.



Nice aşk yıllara meydan okudu nicesini silip götürdü. İnatla yıllara meydan okuduk. Bu yıla da inatla aşkımızı kazıyacağız. Seni Seviyorum sevgilim. Birlikte nice yeni yıllara.



Hasret kapımda nöbetler tutuyor… Sevgilim uzak bir şehirde gözlerim onu arıyor… Bir kuş olup gitsem aşsam şu enginleri varsam senin yanına öpsem doyasıya koklasam?