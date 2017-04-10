Engelli kadının organları 6 kişiye umut oldu

Ordu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 59 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Kütük, beyin kanaması geçirmesi üzerine görevliler tarafından Ordu Özel Umut Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Kütük'ün, beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Şaziye Kütük'ün organlarının bağışlanması için ağabeyiyle görüştü. Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine Kütük'ün karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları operasyonla alındı.

Genelkurmay Başkanlığının görevlendirdiği askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen ekipler, Kütük'ün karaciğerini ve akciğerini İstanbul'da, böbrekleri ve korneaları ise Samsun'da tedavi gören hastalara nakledilmek üzere götürdü.

Hastanenin Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli olan Şaziye Kütük'ün geçen hafta beyin kanaması nedeniyle hastanelerine getirildiğini söyledi.

'Türkiye'de organ bekleyen binlerce hasta var'

Hastanın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten Yücesan, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Şaziye Kütük'ün hayattaki tek akrabası olan ağabeyi ile görüşerek organlarını almaya karar verdiklerini kaydetti.

Kütük'ten alınan organların 6 hastaya daha umut olduğunu kaydeden Yücesan, "Türkiye'de organ bekleyen binlerce hasta var. Bu anlamda organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Kütük'ün yakınlarına da bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu farkındalık sürer. Herkesi bir kez daha organ bağışına davet ediyoruz." dedi.