Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde, en büyük hayali olan gelinliği giyen zihinsel engelli Zeliha için ailesi düğün yaptı

Bebekken merdivenden düşmesi sonucu zihinsel olarak engelli kalan Zeliha Karaaslan’ın Mucur’daki evinde düzenlenen damatsız düğüne Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra Mucur Kaymakamı Muhammet Önder, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Mucurlular ve sevenleri katıldı. Vali Necati Şentürk, Zeliha’ya bir ömür boyu mutlu, huzurlu ve sağlıklı ömürler diledi. Vali Şentürk, “Zeliha kızımız da diğer gençler gibi sevinmek, gülmek, eğlenmek, mutlu olmak haklarına sahip. Kızımızın en büyük arzusu olan gelinlik giyme hayalini ailesi sembolik olarak yerine getiriyor. Kuaförde saçları yapıldı, kınası yakıldı, çalgılar eşliğinde oyunlar oynandı, kısacası çok mutlu oldu. Bütün engelli çocuklarımıza sevgi ve şefkat göstermek gerekiyor. Zeliha’nın ve diğer bütün özel çocuklarımızın ebeveynlerinde olan sevgi, şefkat, sabır, fedakârlık diğer anne-babaların hiçbirinde yok. Engelli çocuklarımızın aileleri çocuklarıyla daha yakından ilgileniyor. Bugünkü düğünü hazırlayarak Zeliha’yı sevindiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Zeliha’nın anne-babası Gönül ve Recep Karaaslan da başta Vali Necati Şentürk olmak üzere, kızlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Zeliha’ya altın takan ve çeşitli hediyeler veren Vali Şentürk, ardından düğünden ayrıldı.