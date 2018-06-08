Erdoğan Demiroren kimdir nereli Erdoğan Demiroren öldü mü oğlu Yıldırım Demirören kimdir







Erdoğan Demirören kimdir kaç yaşında vefat etti Erdoğan Demirören nereli eşi ve çocukları kim soruların yanıtlarını araşttıranlar için detayları bu haberimizde derledik. Alınan son dakika bilgisine göre; Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören uzun süredir yoğun bakımdaydı. Demirören, son olarak Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelmişti. Yakın zamanda Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu yaklaşık 900 milyon dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı. İlk olarak 2011 yılında Milliyet ve Vatan Gazetelerini Aydın Doğan'dan satın aldı. Medya sektöründe asıl büyük hamleyi ise Doğan'ın amiral gemisi olan Hürriyet Gazetesini alarak yaptı. Satışı gerçekleşen Hürriyet Gazetesi ve televizyon kanalları Erdoğan Demirören'e 9 Nisan 2018 tarihinde teslim edilmişti. Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de babasıydı. Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğdu. Demirören Holding bünyesinde birçok şirketi barındırıyor. İşte Erdoğan Demirören ile ilgili merak edilenler...



İş adamı Erdoğan Demirören çoklu organ yetmezliğinden vefat etti



Sanayici ve medya patronu Erdoğan Demirören 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Borsagundem.com'un ulaştığı kaynaklar vefatı doğruladı.



Erdoğan Demirören dün Hürriyet Gazetecilik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti.



Demirören Florance Nightingale Hastanesi'nde tedavi oluyordu. Doktorlar, sağlık durumu kötü olan Demirören'i bir süredir kurtarmaya çalışıyordu.



ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?



28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye’nin en büyük grupları arasında bulunuyor.



Özel Ata Lisesi’nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü’nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır. Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır. Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.



1956-57 senelerinde Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı. Babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı neticesinde babasının kurucusu olduğu Sirkeci de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyette bulunan "Kolaylık Oto" Müessesinin başına geçmiştir. Ve o tarihten bugüne kadar çalışmaları genişleyerek devam etmektedir. Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971'de devren satın aldı. Yaptığı yatırımlarla gaz sektörünü, Türkiye'nin en büyük sektörü haline getirdi. Bir anda kırk sekiz şirkete çıktı, çok genişledi. 1980'de açıklanan 24 Ocak Kararları'ndan sonra ise küçülmeye karar verdi. Şu an şirketlerinde ait 804 vasıta ve dört gemi var.



Bugüne kadar yürüme engelliler için on iki bin araba dağıttı. Demirören Grubu'nun başında yer alan Erdoğan Demirören, uzun yıllardır Kanlıca ile Anadolu Hisarı arasında bulunan Marki Ahmet Necip Bey Yalısı'nda oturuyor.



Tülin Demirören ile Evli olan Erdoğan Demirören 3 çocuk babasıdır.



Erdoğan Demirören'e Haliç Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.



Bugün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Demirören Şirketler Gurubunun sektörel olarak belli başlı firmaları şunlardır :



LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş: LPG depolama ve dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran bu grup, Türkiye sathında 24 dolum tesisi , 40 bin ton stoklama kapasitesi , 2950 adet ana bayisi ile 450 bin tona ulaşan satış potansiyeline sahiptir . Bunun yanında 195 adet tır , tank ve treylerinden oluşan nakliye filosu ile hizmeti sürmektedir .



Demirören Tüp İmalat A.Ş : LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, gerekse bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarına cevap vermek gayesi ile İzmir/Bornova`da faaliyetlerinin sürdürmektedir .



Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar'da bulunan ve otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonlarla gerek iç piyasaya gerekse ihracaata pazarlanmaktadır .



Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir .



AZERBAYCAN'IN EN BÜYÜK ŞİRKETİNİ ALDI



Türkiye’nin dışına da açılan Demirören Group, Azerbaycan’da da en büyük petrol dağıtım şirketi Azpetrol’ü ve en büyük ağır sanayi fabrikalarından Azereleltroterm’i de aldı.



ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI



Erdoğan Demirören'in eşinin adı Tülin Demirören. Erdoğan Demirören ve eşinin bu evlilikten 2 oğlu 1 kızı var. Erdoğan Demirören'in çocukları arasından Yıldırım Demirören'i kamuouyu Beşiktaş başkanlığı ve TFF başkanlığı sürecinden biliyor. Demirören'in kızı Meltem Demirören ise şirkette babası ile aktif olarak çalışıyor.







TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ İSMİ OLDU



Son yaptığı satın alımla Türkiye'nin Murdoch'u olan Erdoğan Demirören, en etkin gazete ve televizyonların sahibi oldu. İlk olarak 2011 yılında Milliyet ve Vatan Gazetelerini Aydın Doğan'dan satın aldı. Medya sektöründe asıl büyük hamleyi ise Doğan'ın amiral gemisi olan Hürriyet Gazetesini alarak yaptı. 2018 yılı itibariyle Hürriyet Gazetesi ile birlikte Posta Gazetesi, Fanatik Gazetesi, Kanal D ve CNN Türk televizyonları ile bir çok derginin sahibi Erdoğan Demirören ve ailesi oldu. Medyada tekelleştirme eleştirilerine hedef olan Demirören ailesi AK Parti'ye yakın olması ile biliniyor.









DEMİRÖREN ŞİRKETLERİ : Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu Demirören grubu enerjiden inşaata, turizmden eğitime, medyadan endüstri sektörüne kadar bir çok şirketin sahibi. Sahibi olduğu kurumlardan bazıları şunlar;



Enerji : Milangaz, Oto Milangaz, Milan Petrol

Eğitim : Ata Kolejleri

Turizm : Kemer Country, Kemer Country Club, Kemer Country Hotel, Demirören İstiklal Palas, Lidya Flats, Seyhan Park Residences

TV ve Gazeteleri : Milliyet Gazetesi, Vatan Gazetesi, Milliyet TV, Hürriyet Gazetesi, Posta Gazetesi, Fanatik Gazetesi, Skorer, Uzmanpara, PembeNar, Kanal D, CNN Türk, Dream TV, Dream Türk, Doğan Burda Dergi, Doğan Kitap ve Dergi

Endüstri : Demirören Heavy Metal, Parsat Piston, MS Motor Services, D-Mermer

Diğer şirketleri: Demirören İstiklal, Zeyport, Dolfen Dock, Lidya Construction



ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN OĞLU YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR?



Yıldırım Demirören, 6 Ekim 1964 tarihinde İnegöl’de dünyaya gelmiştir.



İsviçre’deki Leysin American School’da eğitimini tamamlayan Demirören, Demirören Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in oğludur.



2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulundu.



2004 senesinde başkan Serdar Bilgili’nin görevi bırakmasıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanlığına geçti.



26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 41. Başkanı olarak seçildi.



3 çocuk babası olan Demirören, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.









DEMİRÖREN HOLDİNG BÜNYESİNDE OLAN ŞİRKETLER



Enerji



Milangaz

Oto Milangaz

Moil



Sanayi

Demirören Ağır Metal

Parsat Piston

MS Motor Servis

D-Mermer



Turizm

Kemer Country

Kemer Country Club

Kemer Country Hotel

Konut Projesi Yatırımları

Lidya Flats

Seyhan Park Evleri



AVM İşletmeciliği

Demirören İstiklal



Liman İşletmeciliği

Zeyport

Dolfen İskelesi



İnşaat

Lidya Yapı



Medya

Milliyet Gazetesi

Vatan Gazetesi

Milliyet.com.tr

Gazetevatan.com

Milliyet İnternet TV

Skorer.com

Uzmanpara

PembeNar



E-Ticaret

Milliyetemlak.com



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