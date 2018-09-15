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Ergene'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Ergene'de bir fabrikada çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan Cengiz Fedekar (38) güvenlik kamerası montajı yaparken, elindeki kablonun yüksek gerilim hattına takılması sonucu elektrik akımına kapıldı. Patlama sesi üzerine, diğer görevliler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fedekar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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