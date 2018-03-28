Erol Küçükyalçın kimdir sağlık durumu nasıl? Erol Küçükyalçın nereli kaç yaşında? Erol Küçükyalçın öldü mü? soruların yanıtları sosyal medya üzerinden araştırılırken konu ile ilgili beklenen ilk açıklama geldi. Ünlü sanatçı Onur Akay, Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın'ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun ağır olduğunu duyurdu. Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, TRT’nin tek kanallı olduğu dönemde söylediği şarkılarla Türk halkının gönlünde taht kuran Erol Küçükyalçın’ın, yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Twitter adresinden usta sanatçının durumunun ağır olduğunu da yazan Akay, “Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın, yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızın durumu ağır ve dualarınıza ihtiyacı var.” ifadelerini kullanarak sanatçının fotoğrafını paylaştı. İşte Erol Küçükyalçın ile ilgili merak edilenler...







35 YILLIK FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTI



Ayrıca Erol Küçükyalçın’ın Haribiye Şan Tiyatrosu’nda çekilmiş nostaljik bir fotoğrafını da paylaşan ünlü sanatçı Onur Akay “Konservatuarda hocam olan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın yetiştirdiği ilk sanatçılardan olan Erol Küçükyalçın, arşivimde yer alan bu fotoğrafta Tuncay Eraslan, Yıldırım Gürses, Emel Sayın, Galip Sokullu, Erol Bingöl ve Özdemir Hunca ile... (Neşe-i Muhabbet Müzikali - 1983)” notunu düştü.



EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR?



Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı’nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır. Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Küçükyalçın, 60 yıllarda Sahibinin Sesi’ne yaptığı plaklarıyla tanındı. Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan usta sanatçı, Emel Sayın’la beraber Neşe - i Muhabbet Müzikali’nde de yer aldı. Küçükyalçın, hâlâ Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun şefliğini yapmaktadır