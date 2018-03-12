Ersan Erdur’un elleri ve ayakları bağlı halde çuval içinde cesedi bulundu

Geçtiğimiz perşembe günü, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinin Hisar Mahallesi yakınındaki derede tekstil atölyesi sahibi Ersan Erdur’un göğsünden bıçaklanmış, cinsel organı kesilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde çuval içinde cesedi bulundu.

ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA ÖLDÜRDÜ!

Cinayetle ilgili araştırma yapan polis, katil zanlısının Erdur’un ortağının ağabeyi minibüs şoförü M.D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.D.’nin suçunu itiraf ettiği belirtildi. Kısa süre önce farklı suçtan girdiği cezaevinden tahliye edilen şüpheli Musa D., Ersan Erdur’un ortağı olan kız kardeşiyle ilişkisinin olduğunu düşündüğünü, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve ‘hadım etme’ sözüyle başlayan laf dalaşı sonrası cinayeti işlediğini söyledi.

KIZ KARDEŞİ: İLİŞKİM YOKTU

Olay sonrası minibüsten indirdiği cesedi sürüklediği anlar aracın kamerası tarafından görüntülenen Musa D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan Musa D.’nin kız kardeşi, emniyetteki ifadesinde, Ersan Erdur ile ilişkisinin olmadığını söyledi.