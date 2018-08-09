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Erzincan- Sivas Demir Yolu'ndaki istasyonda kalan tren yolcuları halay çekerek yolun açılmasını bekledi

Erzincan'da aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Erzincan- Sivas Demir Yolu'ndaki istasyonda kalan tren yolcuları halay çekerek yolun açılmasını bekledi.

  • DHA
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Erzincan'da etkili olan yoğun yağış sonucu dün akşam saatlerinde heyelan meydana gelirken, Erzincan- Sivas Demir Yolu'nda ulaşım durduruldu.

Kemah Eriç mevkisindeki heyelan yüzünden kapanan demir yolunda Erzincan- Divriği seferini yapan raybüsteki 400 yolcu da istasyonda bekletildi.

Yolun açılması için bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, bölgeden geçen davul- zurna ekibi, istasyonda bekleyen yolcuları gördü. Ekibin istasyona gelip, davul ve zurna çalmasıyla yolcular da oynamaya başladı. Kemah Kaymakamlığı'nca da yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu anlar, bazı yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Yolcular, davul- zurna eşliğinde halay çekerken, 3 saatlik çalışma sonucu demir yolu, yeniden ulaşıma açıldı. 

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