Erzincan'da yemeğin ardından rahatsızlanan 25 yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı
Erzican'da, kaldıkları yurtta dışardan söyledikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 25 yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.
- AA
Erzincan'da kaldıkları yurtta dışarıdan söyledikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 26 yabancı uyruklu çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir yurtta kalan Afganistan, Pakistan ve Iraklı 26 yabancı uyruklu çocuk, dışarından söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra baş dönmesi ve mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yabancı uyruklu çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede bir süre kontrol altında tutulacakları öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.