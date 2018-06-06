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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı

Erzincan-Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

  • DHA
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Erzincan-Sivas karayolu 100'üncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.  

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