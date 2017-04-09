Erzurum ve Erzincan’a lapa lapa kar yağdı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, bahar geldi derken Nisan’ın dokuzunda Erzurum ve Erzincan’a lapa lapa kar yağdı.
- İHA
Erzurum ve Erzincan’da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, vatandaşlara sürpriz yaşattı. Yağış, yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalınlığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.
Yağışla birlikte hava sıcaklığı eksi değerlere düştü. Kar nedeniyle Erzurum'da çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Şehir içi trafikte aksamalar yaşandı.
Erzurum’a Haziran ayında geçmişte kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Burası Erzurum. Nisan’da da kar yağıyor. Başka illerde bu kar yağsa şaşırtıcı olabilir ama Erzurum için çok şaşırtıcı değil” dediler.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.