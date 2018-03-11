Erzurum'da 5 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

Silahlı kavgada Mehmet ile oğulları Ömer (39), Adem (34), Bahattin ve İbrahim Yılmaz'ı öldürdükleri gerekçesiyle Horasan Adliyesine sevk edilen İlhami ile oğulları Emrah ve Fatih Yılmaz cumhuriyet savcılığında ifade verdi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Mehmet ile oğulları Ömer, Adem, Bahattin ve İbrahim Yılmaz'ın cenazeleri, Erzurum Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra Horasan ilçesine götürüldü.

Cenazeler ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayda yaralanan Sadrettin Bahar ile Muhammet Can Yılmaz'ın Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Horasan ilçesindeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde iş yerleri bulunan İlhami ve kardeşi Mehmet Yılmaz (65) ile çocukları arasında önceki gün tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda vurulan Mehmet ile oğulları Ömer, Adem, Bahattin ve İbrahim Yılmaz hayatını kaybetmiş, torunu Muhammet Can Yılmaz ile Sadrettin Bahar yaralanmıştı.