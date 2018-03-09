Erzurum’da silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir şahıs, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan ağabeyi ve 4 yeğenini silahlı öldürdü. Silahlı saldırıda 2 yeğen de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde kerestecilik yapan İlhami Yılmaz alacak verecek tartışması yüzünden ağabeyi ve yeğenlerini kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı kavgada ağabey Mehmet Yılmaz ve oğulları Ömer, Adem, Fatih, İbrahim hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası kaçan zanlı İlhami Yılmaz ise Kars karayolunda Karakut mevkiinde gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan zanlı İlhami Yılmaz bir süre önce zorla kaçırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Erzurum Valiliğinden silahlı kavga açıklaması

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavganın failinin gözaltına alındığını bildirdi.

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili basın açıklaması yaptı. Erzurum’da bir ailenin fertleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 13.15 sıralarında Horasan ilçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir marangozda bir aile arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesi aciline kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan iki kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 2 kişi ise ambulans ile Erzurum Merkeze getirilerek tedavi altına alındı. Olayın faili yakalanarak gözaltına alındı" denildi.