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Erzurum’da fırtına hayatı felç etti

Erzurum’da hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. 9 ilçe ile bağlı köylerde ve kent merkezinde yıkım ve çatı uçmalarına neden oldu. Horasan ilçesine bağlı Ağullu köyünde fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinden yangın çıktı.

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Erzurum'da etkili olan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar ulaştı. Yapımı devam eden inşaatlardan uçan inşaat malzemeleri araçlarda maddi hasar oluşturdu. Ağaçları kökünden söken fırtına trafiği bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Şiddetli fırtına elektrik ve internet hatlarında da arızalara yol açtı. Horasan ilçesine bağlı Ağullu köyünde fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinden yangın çıktı. Horasan Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı, 21 personel yangına müdahale etti.

Öte yandan Erzurum Valiliğinden fırtınayla ilgili yapılan yazılı açıklamada temizlik çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.
 
Valilik açıklamasında, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Hınıs, Horasan, Karayazı, Şenkaya, Köprüköy ve Tortum olmak üzere toplam 9 ilçede 17 okul çatısının hasar gördüğü, 2 öğrenci yurdu çatısı, 2 kamu hizmet binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojmanı, 2 pansiyon, 23 özel konut, 14 köyde ev ve ahır çatısının hasar gördüğü belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada ayrıca hasar görüp etrafa saçılan çatı parçalarının belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirtildi.
 
(Hürriyet)

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