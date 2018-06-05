Erzurum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 7 yaralı Erzurum’da iki esnaf grubu arasında çıkan, bıçak ve bastonların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Polis saldırganları etkisiz hale getirip yere yatırarak ellerini kelepçeledi.