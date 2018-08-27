Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Esenyurt'ta boşanma sürecindeki eş dehşet saçtı: 2 yaralı

Esenyurt'ta sabah saatlerinde 2 kadına yönelik gerçekleşen silahlı ve bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Hüseyin İ. isimli şüpheli, boşanma sürecinde olduğu eşi Ergül İ. ve kayınvalidesi Ayşe Ö.'yü yaralayarak kaçtı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 3 çocukları olan Hüseyin ve Ergül İ. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Ergül İ. bu sabah annesi Ayşe Ö. ile birlikte çalıştıkları fabrikaya doğru yola çıktı.
 
İki kadın, sokakta önlerini kesen Hüseyin İ. ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası öfkeli koca, eşine ve kayınvalidesine pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan anne kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası saldırgan eş kaçtıktan bir süre sonra Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
 
Hastaneye kaldırılan anne kızın ise ameliyatta oldukları öğrenildi. Aile yakınları yaralı Ergül İ. ile saldırgan eşinin bir süredir aile içinde sorunları olduğunu ve boşanma sürecinde olduklarını söyledi.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı´ndan Malazgirt paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı´ndan Malazgirt paylaşımı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA