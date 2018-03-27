Esenyurt’ta polis süsü vererek bir eve giren 2 gaspçı köpeği bile aldılar

Esenyurt’ta tekstil şirketinde çalışan Ö.U(48) 12 Mar 2018 günü saat 11.00’da evinde oturuyordu. Kapının zili çaldı. Kapıya yöneldi ve kim olduğunu sordu. Kapıdaki kişi polis olduklarını söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ö.U, kapıyı açmasıyla silahın namlusunu alnında hissetti. Başına silah dayanmıştı. Polis olduğunu söyleyen 2 kişi, Ö.U’nun ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı.

2 kişi, evde buldukları 2 bin TL ve cep telefonunu aldı. Gasp süresince havlayarak gaspçılara direnen Ö.U’nun Paşa adlı Pekinez cinsi köpeğini de yanlarına alan 2 gaspçı kayıplara karıştı. Gaspçılar evden ayrıldıktan sonra koli bantlarından kurtulan Ö.U, dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Polis arandı. Ö.U, yaşadıklarını Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerine anlattı. Ekipler, kamera görüntüleri ve Ö.U’nun verdiği eşgal bilgilerinden 2 gaspçının kimliklerini tespit etti.

Gasp Büro ekipleri, önceki gün gaspçıların gizlendiği Arnavutköy’deki evi bastı. Değişik suçlardan emniyette kaydı olan İbrahim E.(29) gözaltına alındı. Diğer gaspçı evde bulunamadı. Polis evde Paşa adlı köpeği de bularak kurtardı. İbrahim E. emniyette sorguya alınırken, Paşa sahibi Ö.U’ya teslim edildi. Diğer gaspçının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Hürriyet)