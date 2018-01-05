Esenyurt'ta yol çöktü, kamyon yol kenarında askıda kaldı

Olay dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde temel kazma çalışması yapılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Kayma nedeniyle yol üzerinde derin yarıklar ve çukurlar oluştu. Sokak üzerindeki park halinde bulunan kamyon yan yattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen belediye ekipleri yola güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.