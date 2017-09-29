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Eşi evi terk edince kayınpederini tüfekle yaraladı

Gaziantep'te, tartıştığı eşinin evi terk ettiği 34 yaşındaki Mehmet U., kahvehane önünde oturan kayınpederi 54 yaşındaki Tahir Koçarslan'ı tüfekle vurarak yaradı.

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Dün öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi Fedai Kalmaz Sokak'ta meydana geldi. Mehmet U.'nun tartıştığı ismi öğrenilmeyen eşi, evi terk edip, baba evine döndü. Öfkelenen Mehmet U., evdeki tüfeği alıp, mahalledeki kahvehaneye gitti. Mehmet U., kahvehanede oturan kayınpederi Tahir Koçarslan'a ateş etti. Yaralanan Tahir Koçarslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
YARALANAN KAYINPEDERİN DURUMU CİDDİ
 
Tedaviye alınan Koçarslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olay sonrası motosikletle kaçan Mehmet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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