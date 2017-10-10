Eşinden şiddet görünce kaçtı, çocukları öldürdü

İddiaya göre, Bitlis’te birlikte yaşadığı eşinden şiddet gören 44 yaşındaki Nazlı Uyanık, yaşadığı evi terk ederek İstanbul da sığınma evine yerleşti. Sığınma evinde Devrek’li bir kadınla tanışan Nazlı Uyanık, tanıştığı kadınla Zonguldak’ın Devrek ilçesine geldi. Devrek’te ev tutan kadın kocasından kaçtığı için evin ikametini üzerine almak istemedi. Kaçtığı anlayan ev sahibi, kadını evden çıkarttı. Aynı mahallede başka bir ev bulan Uyanık, burada ev sahibi ile anlaşarak evi tuttu.

İstanbul’da tanıştığı kadın Nazlı Uyanıkla abisinin evlenmesi istedi. Abisi ile evlenme konusuna sıcak bakan Nazlı Uyanık, konuyu çocuklarıyla konuştu. Annelerinin evleneceğini duyan çocukları Zonguldak’ın Devrek ilçesinde annesinin ikamet ettiği adrese gelerek Uyanık’ı 9 yerinden bıçakladı. Olayın ardından harekete geçen emniyet müdürlüğü ekipleri çocukları olan Ö.U. (21) ve S.U (17) için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma neticesinde emniyet ekipleri Ö.U.ve S.U.'yu, Ankara girişinde yakaladı. Gözaltına alınan kardeşler Ankara’dan Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İfadesi alınan kardeşler suçlarını itiraf etti. Cinayette kullanılan bıçağın hala kayıp olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.