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Eşi, baldızı ve kayınpederini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da boşanmak isteyen eşi ile kayınpederi ve baldızını silahla öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası verildi.

  • DHA
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Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık  Tacit Öz, kayınvalidesi Aliye İçoğlu ile taraf avukatları katıldı.
 
Son sözü sorulan sanık Öz, cinayetleri tasarlayarak işlemediğini iddia  ederek, "Ben bir iş adamıyım, böyle bir şeyi tasarlayarak yapmış olsam oraya tek  başıma gitmezdim. Ayrıca herkesin görebileceği bir yerde değil, apartman  boşluğunda onları öldürürdüm." dedi.
 
Öz, çevrelerindeki herkesin eşine sevgisini ve ailesine düşkünlüğünü  bildiğini savundu.
 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa eşi Dilem Öz, kayınpederi  Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı "tasarlayarak öldürme" suçundan 3 kez  ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu "tasarlayarak kasten  öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapis cezası verdi.

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