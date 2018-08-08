Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Silahla önce eşini sonra da kendisini vurdu

Batman'da bir kişi, eşini silahla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Batman'da oturan B.O. ve eşi K.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan tartışma evden çıktıktan sonra da sürdü.
 
Bir süre birlikte yürüyen çift arasındaki tartışma devam etti. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesinde B.O, silahla önce eşini sonra da kendisini vurdu.
 
Ağır yaralanan çift, kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İneklere helikopterle su taşıyorlar

İneklere helikopterle su taşıyorlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA