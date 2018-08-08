Silahla önce eşini sonra da kendisini vurdu
Batman'da bir kişi, eşini silahla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Batman'da oturan B.O. ve eşi K.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan tartışma evden çıktıktan sonra da sürdü.
Bir süre birlikte yürüyen çift arasındaki tartışma devam etti. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesinde B.O, silahla önce eşini sonra da kendisini vurdu.
Ağır yaralanan çift, kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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