Eski eşi kansere yakalandı, 15 yıl sonra yeniden evlendiler

Ağır ceza mahkemesi katipliğinden emekli Nebahat Köse ile ticaretle uğraşan Turan Köse, 24 yıllık evliliklerini çeşitli gerekçelerle 15 yıl önce sonlandırdı. Büyüyüp başka şehirlerde kendilerine hayat kuran iki çocuk sahibi ikili, boşanmış olmalarına rağmen birbirlerinden hiç kopmadı.

Turan Köse'nin daha önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunda hastanede bir ay boyunca başında Nebahat Gökçe oldu. Göğsündeki farklılıklar üzerine 4 yıl önce gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Gökçe'ye de zor günlerinde eski eşi Turan Köse sahip çıktı.

"Onun mutluluğu için yapamayacağım şey yok" diyen Köse, hastane odasında kemoterapi tedavisi görmeye devam eden Nebahat Gökçe ile nikah masasına oturdu.

Hastanede düzenlenen nikah merasiminde, çiftin yakınlarının yanı sıra sağlık personeli ve diğer hastalar da yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan nikaha Nebahat Gökçe, kemoterapi nedeniyle saçları döküldüğü için hastane personelince temin edilen peruk ve beyaz gelinliğiyle katıldı.

Nebahat Köse sinsi bir hastalığın pençesinden eşinin sevgisiyle kurtulmaya çalıştığını, sol göğsü alınsa da hastalıktan hiç korkmadığını söyledi, "Bana 'Hanım Ağa' derler. Hiçbir şeyden korkum olmaz. İnşallah hastalığı yeneceğim." dedi.

"BU ADAM SEVİLMEZ Mİ" Kanserin ardından vücudunda çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıktığını anlatan Köse, ömrü hastanede geçse de elini hiç bırakmayan eşinin bir gülümsemesiyle moral bulduğunu dile getirdi. Eşiyle tüm sorunların üstesinden geleceğine inandığını anlatan Köse, şöyle konuştu: "Tekrar evlenmeye karar verdik. Hayatımızda hiç unutamayacağımız şekilde, hastane personelinin de katılımıyla burada evlendik. Hastaneden çıkıp, eşimle çok güzel günlerimizin olacağına inanıyorum. İki yıldır nişanlım olarak bana bakıyordu. İşi resmiyete dökmüş olduk. Eşimle yeniden evlendiğim için çok mutluyum. Kocam dünyanın en saf, temiz ve merhametli insanı. Bu adam sevilmez mi?"