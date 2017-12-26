Eski nişanlıya Instagram tuzağı

Ankara’da oturan lise öğrencisi 17 yaşındaki E.G., geçen Nisan ayında ailelerinin de rızasıyla okul arkadaşı Muhammed Atakol ile sözlendi. Yaşadıkları sorunlar nedeniyle Temmuz’da ayrılan E.G. sözlüsünün rahatsız etmesi üzerine ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınarak Pendik’te yaşamaya başladı.

'ÇATIYA ÇIKTI'

E.G. ile barışamayınca Muhammed Atakol, iki arkadaşı ile birlikte İstanbul’a geldi ve E.G.’nin oturduğu binanın çatısına çıktı. E.G’nin babası ve ağabeyi, yukarıya çıkarak Muhammed Atakol ile tartıştı. Kavga çıkınca polis müdahale etti. E.G.’nin ailesi şikayetçi olmayınca Muhammed Atakol serbest bırakıldı.

Eski sözlüsünden ve ailesinden intikam almak isteyen Muhammed Atakol, Instagram üzerinden E.G. adına sahte profil düzenleyerek fotoğraflar paylaşmaya ve tüm kullanıcılara arkadaşlık isteği göndermeye başladı. Durumu fark eden genç kız, savcılığa başvurup Muhammed Atakol’dan şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Muhammed Atakol hakkında, ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ ve ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

'ONU GERİ KAZANMAK İSTEDİM'

Mahkemede ifade veren Muhammed Atakol, suçlamaları kabul etmeyerek, “Ayrılmak istemedim. Onu geri kazanmak istedim. Başka bir amacım yoktu” diye konuştu. E.G. ise, “Kimlik bilgilerimi paylaşıp, herkese arkadaşlık isteği göndermiş. Onurumla oynadı. Arkadaşlarıma ahlaksız mesajlar da gönderdi. Psikolojim bozuldu. Şikayetçiyim” dedi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık Muhammed Atakol’u, ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bıraktı. Mahkeme, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan ise Muhammed Atakol’un beraatine karar verdi.