Eskişehir son dakika silahlı saldırı Osmangazi Üniversitesi ölen 4 öğretim üyesi isimleri belli oldu

Eskişehir son dakika silahlı saldırı kim düzenledi? Osmangazi Üniversitesi ölen 4 öğretim üyesi isimleri belli oldu mu? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde neler oluyor? Silahlı saldırı neden yapıldı? sorusuna gelen haberlerle birlikte araştırılan konular arasında. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan B., henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşte Eskişehir son dakika silahlı saldırı ile ilgili yapılan son açıklama ve detayları...







Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı olduğu ve 4 öğretim üyesinin öldüğü bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan üniversite rektörü, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Doğukan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.



Şüpheli gözaltına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.









REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısını sonucu dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanın hayatını kaybettiği bildirildi.



Saldırganın araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Saldırganın polis tarafından yakalandığı belirtildi.



İLK AÇIKLAMA: 4 ÖLÜMÜZ VAR



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı.



Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımı sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.



SALDIRGAN FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ



Saldırganın FETÖ'den ihraç edildiği öğrenildi.



YARALILAR VAR



Saldırıda 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.



Eğitim Fakültesi'nin bugün ve yarınki sınavlarının ertelendiği duyuruldu.