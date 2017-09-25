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Eskişehir'de Porsuk Çayı'ndan çıkamayan atı çevredekiler kurtardı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na giren ancak akıntı nedeniyle çıkamayan at, çevredekilerin çabasıyla sudan çıkardı.

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Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi Köprüsü altında sahipsiz bir atın Porsuk Çayı'nda olduğu görenler, buldukları ipi atın boynuna geçirdi. Çevredekiler, ipi çekerek atı su kıyısına yaklaştırdı. At daha sonra Porsuk Çayı girişinde sudan çıktı. Bir kişinin cep telefonuyla kayda aldığı olayda Porsuk Çayı'ndan çıkan at daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
 
 

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