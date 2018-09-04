Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sedat Toprak (22) idaresindeki 03 BR 663 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-İnönü karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Aslı Çolak (18), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Toprak ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.