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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Sedat Toprak (22) idaresindeki 03 BR 663 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-İnönü karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Aslı Çolak (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Toprak ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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