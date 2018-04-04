Eskişehir'de üniversite öğrencisi alışveriş merkezinin çekilişinde otomobil kazandı

Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Emine Büşra Öznur, tek dersini veremediği için okulunu bir sene uzatmak zorunda kaldı. Okulun bir yıl uzaması Öznur için olumsuz bir durum olarak gözükse de, Eskişehir'de kaldığı bu süre içerisinde bir alışveriş merkezinin çekilişine katıldı. Noter huzurundaki çekiliş sonucu son model lüks otomobil, Emine Büşra Öznur'a çıktı. Son model otomobilini bugün teslim alan üniversite öğrencisi Öznür, mezuniyet hediyesi ile birlikte Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

86 bin kişinin 530 bin katılım fişi ile katıldığı çekiliş sonucu otomobile kavuşan Emine Büşra Öznur, bugün yeni aracını teslim aldı. Otomobilin kendisine çıkacağını düşünmediği aktaran Öznur, "Eskişehir'de öğrenciyim. Bu sene mezun olacağım. Tek ders sebebiyle okulum uzamıştı. Bu yüzden 1 sene daha Eskişehir'de kaldım. Sonrasında çekilişe katıldım ve şans eseri çıktı. Açıkçası beklemiyordum. Çıktığını duyunca çok heyecanlandım. Daha önce böyle bir şey yaşamadım, ilk defa başıma geliyor. Şu an için arabayla bir planım yok ama düşüneceğim. Kullanmayı istiyorum, bakacağız" dedi.