Esme teyzenin mücadelesi! Bacağımı bu doktor kesti

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Esme Sevme, diz ağrılarından kurtulmak için Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktor B.Ş'ye muayene oldu. B.Ş Sevme'ye ameliyat olması gerektiğini ancak bir yıl sonrasına kadar ameliyat günü bulunmadığını ama Pendik'te çalıştığı özel hastaneye gelirse hemen ameliyat yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine Esme Sevme, doktorun dediği özel hastaneye giderek 1.500 lira 'bıçak parası' ödemeyi elden yaptı. Sevme, 13 Aralık 2012'de dizinden ameliyat edildi ve iki gün sonra da taburcu oldu.

PARMAKLARI MORARDI

Sevme, taburcu olmadan önce sağ bacağını hissetmediğini doktora söyledi, ancak Doktor B.Ş, '10 gün sonra kontrole gel' diyerek bazı ilaçlar yazarak B.Ş'yi evine gönderdi.

Taburcu olan Sevme'nin sağ ayağının parmağında morarma başlayınca, Doktor B.Ş'yi aradılar. B.Ş bu morarmanın normal olduğunu söyleyerek muayeneye gelmelerini istedi. Sonra da onları Erenköy'deki başka bir doktor arkadaşına yönlendirdi. O doktor da Sevme'yiSiyami Ersek Hastanesi'ne yönlendirdi. Sevme orada anjiyo oldu.

DOKTOR DOKTOR GEZDİ

Ancak birkaç gün sonra diğer parmağı da morarmaya başladı. Doktor B.Ş'yi aradılar, B.Ş bunun üzerine onları Koşuyolu Hastanesi'ndeki başka bir doktor arkadaşına yönlendirdi. Sevme burada ameliyat oldu ve 7 gün yoğun bakımda kaldı. Sevme'nin durumu düzelmeyince Sevme'ye bacağının kesilmesi gerektiği söylendi ve Kartal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak buradaki Doktor A.T de hastanede yer olmadığını belirterek ameliyat yapmadı. Sevme'nin ailesi ilk ameliyatı yapan DoktorB.Ş'ye ulaştı. B.Ş bir ambulans gönderip Sevme'yi Kartal Hastanesi'nden aldırdı. Sevme ilk ameliyatın yapıldığı özel hastaneye götürüldü. 3 saat süren ameliyat sonunda Sevme'nin bacağı diz üstünden kesildi.

SUÇ DUYURUSU

Sevme'nin avukatı Serap Kaya tedavi sürecindeki bütün doktorlardan şikâyetçi oldu. Avukat Kaya suç duyurusu dilekçesinde doktorların ihmalkâr davrandıklarını, Doktor B.Ş'nin ise sırf 'bıçak parası' alabilmek için Sevme'yi devlet hastanesinde ameliyat etmeyerek özel hastaneye yönlendirdiğini belirtti. B.Ş devlet hastanesine çalışırken özel hastanede ameliyat yapması suç olduğu için Sevme'yi ameliyat ettiğini inkâr etmeye çalıştığını da anlattı.

İNKÂR ETTİ

Başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Doktor B.Ş 'Adı geçen hastanın ameliyatı ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Sadece ameliyat öncesi hastayı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takip ve tedavi ettim. Hastanemizde kalp damar cerrahı olmadığı için Siyami Ersek Erenköy Semt Polikliniği'ne yönlendirdim. Hastayı bacağı kesildikten sonra gördüm. Para konularıyla ilgili iddiaları kabul etmiyorum. İlk ameliyatın özel bir hastanede yapıldığını yakınlarından duydum. İkinci ameliyatın nerede nasıl yapıldığını bilmiyorum.' diyerek kendini savundu.

DİĞER DOKTOR İTİRAF ETTİ

Ancak Sevme'nin sevkedildiği Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevmeyi muayene eden Doktor A.T'nin ifadesi Doktor B.Ş'yi yalanladı. A.T'nin ifadesine göre hasta yakınları ilk ameliyatı yapan doktor olarak B.Ş'nin adını verdiler. Bunun üzerine B.Ş'yi aradı. Hastanın durumu hakkında bilgi aldı. B.Ş hastayı devralmak istediğini söyledi ve bir saat sonra hasta B.Ş'nin gönderdiği ambulansa bindirildi. A.T ifadesinin devamında şunları söyledi: 'Birkaç gün sonra merak edip Doktor B.Ş'yi aradım, hastanın durumunu sordum. O da hastanın diz altı ampütasyon (kesme) ile kurtaramadığını diz üstü ampütasyon yapmak zorunda olduklarını söyledi'

Sevme'nin ailesi şimdi hem usülsüz bir şekilde özel hastanede ameliyat yapan doktoran hem de diğer doktorlardan şikâyetçi... Sevme 'Kesilen bacağımın hesabını kim verecek?' diyerek hakkını aramaya devam ediyor.