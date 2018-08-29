Esnafın ameliyat ettirdiği 'Ayşe', otomobil çarpması sonucu öldü

Meşrutiyet Mahallesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta bulunan iş yeri sahiplerinin 2 yıldır baktığı 'Ayşe' ismini verdikleri sokak kedisi, iki hafta önce kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Esnaf kendi aralarında 750 lira para toplayarak kediyi ameliyat ettirdi. Sağlığına kavuşan 'Ayşe', 2 yıldır yaşadığı sokağa döndü. Tüm esnafın ilgi odağı olan 'Ayşe'den üzücü haber geldi. 'Ayşe', gazetelere haber olduktan 6 gün sonra otomobilin çarpması sonucu öldü.

Ameliyatı için para toplayan Ferdi Ertürk, 'Ayşe'nin ölümüne tüm esnafın büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Kediyi çok sevdiklerini ifade eden Ertürk, "Pastanede çalışan arkadaşımız görmüş. Otomobil üzerinden geçmiş. Daha sonra belediye görevlileri almış. Öldüğünü öğrendik. Çok üzüldük esnaflar olarak. Burada çok sevilen bir kediydi. Ayşe'den geriye yavrusu 'Şukufe' kaldı. Şimdi ona gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.