Esnaftan gaspçıya meydan dayağı

İstanbul'un orta yerinde bir vatandaşın paralarını gasp eden soyguncular esnaftan kaçamadı. Gasp ettikleri para dolu çantayı caddeye atan soygunculardan birini yakalayan esnaf, şahsı meydan dayağından geçirirken şahısların kaçış anı ve hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

Olay, Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bankadan 20 bin lira para çeken 60 yaşındaki yaşlı adam paralarını bir çantanın içerisine koyup dışarı çıktı. Yaşlı adam yolda yürürken, arabayla gelen 3 kişi çantayı alıp kaçtı. Hırsızlık anını gören çevredeki esnaf polis ekiplerine ihbarda bulunup, kaçan hırsızların peşine düştü. Arkalarından esnafın koştuğunu fark eden hırsızlar, panikleyip ters yönde bulunan Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak'a girdi. Ters yöne giren soyguncular arabayı sokak ortasında terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

PARALARI HAVAYA ATIP KAÇTILAR

Koşarak kaçan hırsızlar arkalarından esnafında koştuğunu fark edince, panikleyip para çantasını havaya attı. Caddeye savrulan paraları vatandaşlar toplayıp yaşlı adama teslim ederken, paraları atıp kaçan hırsızlardan biri çıkmaz sokağa girince esnaf tarafından yakalandı. Arabanın yanına getirilen hırsız vatandaşlar tarafından linç girişimine uğradı. Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı vatandaşların elinden alıp sorgulanmak üzere emniyete götürürken, kaçan diğer hırsızları da yakalama çalışması başlattı.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANI VE HAREKETLİ DAKİKALAR KAMERADA

Hırsızların kaçış anı ve hareketli dakikalar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, hırsızların arabayı park edip kaçmaya başladığı görülüyor. Kaçan hırsızların arkasından vatandaşlarda koşuyor. Yaşanan kovalamacadan sonra esnafın hırsızları yakalayıp linç girişiminde bulunduğu görülüyor.

Olay anını anlatan HASAN Köçer, “Arabanın içerisinde de malzeme vardı. 20 bin liralık çekler vardı. Nakit para vardı. Araba ara sokaktan gelirken sanki otobanda gidiyormuş gibi geldi. Aşağıda bir tanesi arabadan kaçmaya çalıştı. Onu vatandaşlar yukarıda yakaladı ve linç edecekti” şeklinde konuştu.

“KOŞUYORDU YAKALADIM”

Koşuyordu yakaladım, diyen Ercan Kurt,“ bir kişi yukarı doğru koşuyordu. Elinde olan paraları görmedim sadece koşarken gördüm. Çevredekilerde tutun diye bağırıyordu. O anda peşinden koşup yakaladım. Hırsız ' ağabeyim var aşağıda bir şey çalmadım' diyordu. Getirince esnaflar hırsız olduğunu tanıdı. 20 bin lira çalmış” dedi.