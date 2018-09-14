Esrarengiz olay! Kanlar içinde kaldı, yardım istedi

Merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallede’de oturan Musa Avşar, yardım sesleri üzerine dışarı çıktığında sokakta vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı Çiğdem Y. ile karşılaştı. Avşar, genç kadının yardım çağrıları üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çiğdem Y.’yi Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kadının, alkol ya da uyuşturucu aldığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Çiğdem Y.’nin yardım çağrılarında bulunduğu yerin yaklaşık 200 metre gerisindeki bir metruk bina önünde yaralandığı belirlendi.

Genç kadının yaralandıktan sonra kanlar içerisinde yürüyerek evlerin bulunduğu alana geldiği ve yardım istediği, metruk bina içerisinde ise kan izleri ve kırılmış içki şişeleri olduğu saptandı. Polis ekipleri, genç kadını yaralayanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.