Et kavurma nasıl yapılır? Kavurma yapmanın püf noktaları nelerdir?
Et kavurma Kurban Bayramı’nda en çok yapılan yemekler arasındadır. Kavurma nasıl yapılır tarifi nedir soruları bayramın gelmesiyle beraber merakla araştırılmaya başlandı. Bayramlar muhabbetin, birlik ve beraberliğin arttığı günlerdir. Kurban Bayramı’nda kurban ibadetinin yerine getirilmesinin ardından birçok Müslüman kahvaltıda kavurma yaparak güne başlıyorlar. Yakın akrabalar bir araya geliyor. Et kavurma yapmak için ne kadar süre gerekiyor? İyi ve güzel bir kavurma yapmanın püf noktalarını sizler için derledik. Kavurma yaparken kurban etinin bir gece dinlendirilmesi daha iyi bir sonuç alınmasını sağlar.
Kavurma nasıl yapılır tarifi nedir soruları merakla araştırılıyor. Kurban Bayramı 2017 yılında Eylül ayına denk geldi. Dört gün sürecek olan bayram 1 Eylül itibari ile başladı. Müslümanlar her dini gün ve ayda o güne özgü ibadetleri yerine getiriyorlar. Kurban Bayramı’nda İslam alemi kurban kesiyor. Maddi durumu elverişli olanlar kurban ibadetini yerine getiriyorlar. Et kavurma tarifi en çok aranan konular arasında yer alıyor. Sabah erken saatlerde kurban kesen vatandaşlar etten hemen yemek istiyorlar. En güzel bayram yemeklerinden biri olan kavurma, sabah kahvaltıdan itibaren yenilmeye başlanıyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, muhabbet ikliminin her yeri sardığı zamanlardan olan bayramlarda tüm aile bir araya geliyor. Tüm ikramlar özenle hazırlanıyor. Özellikle bayram kahvaltıları hazırlanırken çok özeniliyor. Et kavurma yapmak için ne kadar süre gerekiyor? Kavurma yaparken kurban etinin bir gece dinlendirilmesi daha iyi bir sonuç alınmasını sağlar. Haberimiz içerisinden kavurma tarifine ulaşabilirsiniz.
KAVURMA MALZEMELERİ
1 kilogram
kuzu but eti
2 yemek kaşığı
tereyağı
1 çay kaşığı
tuz
1 tatlı kaşığı
kekik
Arzuya göre:1 adet
büyük boy domates
2 adet
yeşil sivri biber
1 tatlı kaşığı
kırmızı pul biber
1/2 çay kaşığı
karabiber
Kuzunun kendi yağı kavurma işlemi için yeterli olacaktır. Lezzetini arttırmak için ayrıca küçük parçalar halinde doğradığınız kuzunun kendi yağını kullanabilirsiniz.
KAVURMA NASIL YAPILIR?
But etinin yağlı tarafından çıkarttığınız kuzu etini küp şeklinde doğrayın. Kavurma işleminde kuzu etinin kendi yağını ayrıca kullanacaksanız onları da küçük parçalar halinde kesin.
Mümkünse döküm bir tencerede kuzunun iç yağını eritin eğer ekstra yağ kullanmayacaksanız kızgın durumda olan tencereye doğradığınız kuzu etlerini aktarın.
Yüksek ateşte, çok fazla karıştırmadan etleri mühürleyin. Bu şekilde yumuşak kalan ve suyunu içine hapseden etleri, kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirin.
Kullandığınız etin ırkına ve dinlenme süresine göre pişirme süresi değişiklik gösterecektir. Pişme derecesini kontrol edin, etler arzu ettiğiniz kadar yumuşamadıysa azar azar sıcak su ekleyip, pişirmeye devam edin.
Suyunu çeken ve yumuşayan etlere tereyağını ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurun. Bu aşamada tuz ve kekik ekleyin. Baharatlarla tadını alan bayram kavurması servise hazır.
Kavurmayı daha farklı şekilde sunmak isterseniz kabuğunu soyup, küçük küpler halinde doğradığınız domates ve ince ince kestiğiniz sivri biberleri bu aşamada ekleyin. Kırmızı pul biber ve karabiber katın. Biberler renk alana kadar yüksek ateşte soteledikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.