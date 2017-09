Et kavurma nasıl yapılır? Kavurma yapmanın püf noktaları nelerdir?

Kavurma nasıl yapılır tarifi nedir soruları merakla araştırılıyor. Kurban Bayramı 2017 yılında Eylül ayına denk geldi. Dört gün sürecek olan bayram 1 Eylül itibari ile başladı. Müslümanlar her dini gün ve ayda o güne özgü ibadetleri yerine getiriyorlar. Kurban Bayramı’nda İslam alemi kurban kesiyor. Maddi durumu elverişli olanlar kurban ibadetini yerine getiriyorlar. Et kavurma tarifi en çok aranan konular arasında yer alıyor. Sabah erken saatlerde kurban kesen vatandaşlar etten hemen yemek istiyorlar. En güzel bayram yemeklerinden biri olan kavurma, sabah kahvaltıdan itibaren yenilmeye başlanıyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, muhabbet ikliminin her yeri sardığı zamanlardan olan bayramlarda tüm aile bir araya geliyor. Tüm ikramlar özenle hazırlanıyor. Özellikle bayram kahvaltıları hazırlanırken çok özeniliyor. Et kavurma yapmak için ne kadar süre gerekiyor? Kavurma yaparken kurban etinin bir gece dinlendirilmesi daha iyi bir sonuç alınmasını sağlar. Haberimiz içerisinden kavurma tarifine ulaşabilirsiniz.

KAVURMA MALZEMELERİ

1 kilogram

kuzu but eti

2 yemek kaşığı

tereyağı

1 çay kaşığı

tuz

1 tatlı kaşığı

kekik

Arzuya göre:1 adet

büyük boy domates

2 adet

yeşil sivri biber

1 tatlı kaşığı

kırmızı pul biber

1/2 çay kaşığı

karabiber

Kuzunun kendi yağı kavurma işlemi için yeterli olacaktır. Lezzetini arttırmak için ayrıca küçük parçalar halinde doğradığınız kuzunun kendi yağını kullanabilirsiniz.

KAVURMA NASIL YAPILIR?

But etinin yağlı tarafından çıkarttığınız kuzu etini küp şeklinde doğrayın. Kavurma işleminde kuzu etinin kendi yağını ayrıca kullanacaksanız onları da küçük parçalar halinde kesin.

Mümkünse döküm bir tencerede kuzunun iç yağını eritin eğer ekstra yağ kullanmayacaksanız kızgın durumda olan tencereye doğradığınız kuzu etlerini aktarın.

Yüksek ateşte, çok fazla karıştırmadan etleri mühürleyin. Bu şekilde yumuşak kalan ve suyunu içine hapseden etleri, kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirin.

Kullandığınız etin ırkına ve dinlenme süresine göre pişirme süresi değişiklik gösterecektir. Pişme derecesini kontrol edin, etler arzu ettiğiniz kadar yumuşamadıysa azar azar sıcak su ekleyip, pişirmeye devam edin.

Suyunu çeken ve yumuşayan etlere tereyağını ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurun. Bu aşamada tuz ve kekik ekleyin. Baharatlarla tadını alan bayram kavurması servise hazır.

Kavurmayı daha farklı şekilde sunmak isterseniz kabuğunu soyup, küçük küpler halinde doğradığınız domates ve ince ince kestiğiniz sivri biberleri bu aşamada ekleyin. Kırmızı pul biber ve karabiber katın. Biberler renk alana kadar yüksek ateşte soteledikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Kurban etleri, parçalara ayrıldıktan sonra serin ve temiz bir yerde 5-6 saat dinlendirilmeli. Parçalanmış etin iç kısmının sıcaklığının düşmesi için et, üstü kapatılmadan bekletilmeli.

Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün, dondurularak ise (-18) 6 aya kadar saklanabilir. Dondurup çözdürülen etlerin tekrar kullanılması sağlıklı olmadığından etler, tek seferde tüketilecek büyüklükte paketlenmeli.

”Eti, Haşlama ve Fırınlama, Parazitlerin Geçmesini Engelliyor”

Haşlama ve fırınlama gibi pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Meta, şu önerilerde bulundu:

”Bu pişirme yöntemleri, parazitlerin insana geçmesini büyük ölçüde engelleyecektir. Eğer mangal yapılacak ise etle ateş arasında 15 cm mesafe bırakılmalıdır. Etin ateşe yakın olması B12 ve B1 vitaminlerinin kaybına neden olacaktır. Bayram süresince gereğinden fazla et tüketimiyle vücudun ihtiyacından fazla protein, kolesterol ve hayvansal yağ almış oluruz. Bu durum kalp damar, diyabet, hipertansiyon, böbrek ve gut hastalarının sağlık durumlarını olumsuz yönde etkiler. Etin yağlı kısımlarının mutlaka ayrılması ve hayvansal yağın mümkün olduğunca tüketilmemesi gerekir, doymuş yağ oranı yüksek hayvansal gıdaların kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkardığı unutulmamalıdır.”

”Ciğerlerin Üzerindeki Zar ve Görülebilen Kötü Kısımlar Ayrılmalı”

Meta, bayramda sakatat tüketiminin arttığına işaret ederek, sakatatlarda parazit bulunabildiğini, bunların çok iyi temizlenmesi, ciğerlerin üzerindeki zarın ve görülebilen kötü kısımların ayrılması gerektiğini vurguladı.

Günlük et tüketiminin 90-120 gram olması ve tercihen öğle öğününde tüketilmesi gerektiğini dile getiren Meta, akşam öğününde sebze ve posa içeriği yüksek besinlerin tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Meta’nın verdiği bilgiye göre, etlerin yanında C vitamininden zengin salata, sebze, taze sıkılmış meyve suları tercih edilerek demir emilimi artırılmalı.