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Ev sahibi olmak için dondurucu soğukta banka önünde nöbet

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlardan 14'ünün başvuru önceliğine göre satılacağını duyan vatandaşlar, başvurunun yapılacağı banka şubesinin önünde 3 gündür nöbet tutuyor.

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Yeni Doğan Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yapılan 724 konuttan 14'ünün kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa çıkarıldığını öğrenen 20 vatandaş, başvurunun yapılacağı bankanın önünde sıraya girdi.

Soğuk havaya rağmen gece de sıradan ayrılmadıklarını vurgulayan vatandaşlar, başvuru tarihi olan 6 Şubat'a kadar banka önünde bekleyeceklerini ifade etti.

Konut satın almak için sıraya girenlerden Ercan Demirbaş, havaya aldırış etmeden beklediklerini söyledi.

Beklemeye devam edeceklerini belirten Demirbaş, şunları kaydetti: "TOKİ'nin elinde bulunan henüz satış işlemleri gerçekleşmemiş olan 14 adet konut için herhangi bir ön koşul bulunmadan kurasız bir şekilde yalnızca başvuru önceliği esas alınarak 14 dairenin satışa çıktığını öğrendiğim gibi nöbete başladım. Şu an ilk sırada ben varım. Hava geceleri eksi 10 dereceyi bulsa da uygun şartlarda ev sahibi olmak için bekleyişimizi sürdüreceğiz. Burada hepimizin sırası belli. 3 gündür, artık kimse kimsenin yerini kapmıyor."

Açık satış yöntemiyle satılacak konutlar için başvuruların 6 Şubat-31 Mart tarihlerinde kabul edileceği öğrenildi.

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