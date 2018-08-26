Ev tipi kompost ile 20 milyon hane atığını evde geri dönüştürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, ilk yılında ekonomiye 12 milyar TL kazanım sağlayan 'Sıfır Atık Projesi'nde sona yaklaşıldı. Her evi geri dönüşüm üssü haleni getirecek 'ev tipi kompost makinelerin' üretimi tamamlandı. Ekim ayında dağıtımına başlanacağı belirtilen ev tipi atık geri dönüşüm makineleri ile atık haneden çıkmadan dönüştürülecek. 5 milyar dolar olarak tasarruf sağlanması öngörülen proje ile üretilen arıtma cihazları kamu kurumlarına ücretsiz olarak dağıtılacak. İlk etapta pilot olarak çok sayıda haneye de ücretsiz olarak dağıtılacak olan proje, ilerleyen aşamalarda tüm hanelere yaygınlaştırılacak. Uygulama yaygınlaştırıldıktan sonra makinelerin bir kereye mahsus olarak cüzi bir ücretle verilmesi düşünülüyor.

EV HANIMLARINA...

Ekim ayında pilot bölgelerde dağıtımına başlanması planlanan cihazların dağıtımı bakanlığın takibi ile belediyeler üzerinden gerçekleştirilecek.

81 ilde pilot noktaların belirleneceği cihazların, yeterli verimi göstermesi halinde 81 ilde 20 milyon haneye ulaşması hedefleniyor.

Tamamen yerli üretim olan makineler, evler için küçük, taşınabilir ve pratik bir şekilde tasarlanırken, iş yeri ve büyük kuruluşlar için daha büyük ve yoğun kapasiteli olarak üretildi.

ÇÖPTEN SERVET ÜRETİLECEK

Cihaz, evde tüketilen atıkların yüzde 52'sini geri kazanımını sağlayacak. Buna göre meyve ve sebze atıkları, çay atığı, hayvan gübreleri, buğday samanı, arpa samanı, çavdar samanı, ziraat atıkları, çimen, dökülmüş ağaç yaprakları vs. çok sayıda atık cihazın öğütme bölümünün olduğu bir gövde ve pedal sistemi ile dönüştürülecek. Makinenin içine bırakılan atık, pedal çevirerek öğütülecek. 5 dakikadan az bir sürede atıklar gübre olarak çıkıyor. Kimyasal gübre kullanımını da azaltması beklenen ev tipi üretim ile yıllık 5 milyar dolar tasarruf sağlanacak.

(Sabah)