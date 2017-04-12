Evde beslediği vahşi hayvanlar görenleri şaşırtıyor!

Samsun'un Atakum ilçesinde hayvan korkusunu yenmek için 6 yıl önce evinde hayvanlarla yaşamaya başlayan Ferdi Demir, piton ve boa yılanlarının yanı sıra tarantula, kertenkele ve pirana besliyor. Önce bir maymun beslediğini, daha sonra kızının isteği üzerine maymunu verip yerine piton aldığını anlatan Demir, "Sonra akvaryumda beslemek amacıyla pirana aldım. Ardından eve 1,5 metrenin üzerinde boyu olan boa yılanı getirdim. Daha sonra da bir kertenkele ile tarantula aldım." dedi.

Evlerinin adeta hayvanat bahçesine dönüşmesi üzerine eşinin tepki gösterdiğini belirten Demir, "Özelikle tarantulanın ısırmasından çok korkuyor. Ben de bütün hayvanları aldım, arkadaşımın iş yerine götürdüm. Şimdi burada bakıyorum. Gündüzleri hayvanlarla vakit geçiriyorum, bakımlarını yapıyorum." ifadelerini kullandı.

'Yılanları boynuma ve koluma sarıp sahilde geziyorum'

Beslediği hayvanların zehirsiz olduğunu, sadece tarantulanın ısırdığı bölgeyi uyuşturduğunu dile getiren Demir, baktığı hayvanlara başka türleri de ekleyeceğini ifade etti. Bu tür hayvanlarla ilgilenmeyi, onları beslemeyi sevdiğini kaydeden Demir, şöyle devam etti: "Hayvanlara baktığım iş yeri sahilde. Bazen yılanların birini boynuma sarıyor, diğerini koluma alıyorum. Kertenkeleyi de diğer elime alıp sahilde gezdiriyorum. İnsanlar önce çekiniyor ancak alışınca gelip seviyorlar. Artık herkes alıştı, vahşi hayvan merakımı öğrendi. İnsanlar 'Başka vahşi hayvanların var mı?' diye soruyor. Sanırım Türkiye'de bu kadar vahşi hayvan bakan başka kimse yok."

Demir, insanların vahşi hayvan korkularını yenmelerine yardımcı olduğunu da söyledi.