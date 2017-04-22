Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yalnız yaşayan kadının evinden 20 traktör çöp çıktı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki bir kadının evinden yaklaşık 20 traktör çöp çıkarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şehzadeler ilçesi Adakale Mahallesinde yalnız yaşayan bir kadının evindeki eşyaları ve dışarıdan topladığı materyalleri biriktirmesi üzerine çevreye yayılan pis kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa’ya şikayette bulundu. Mahalleye giden zabıta ile temizlik işleri ekipleri, yaptıkları temizleme çalışması sonrası evden 20 traktör çöp çıkardı. Yapılan çalışma ile evin tamamen temizlendiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Adakale Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızdan beyaz masa birimimize gelen çöp ev şikayeti ile ilgili ekiplerimiz hızlı bir şekilde harekete geçerek, söz konusu adreste gerekeli tahkikatı yaptılar. Yapılan incelemeler neticesinde apartman dairesinin tamamında eski eşyalar ve atıklar olduğu tespit edildi. 55 yaşlarında yalnız yaşayan kadının evinde temizleme çalışması başlatan ekiplerimiz dairenin tamamını temizleyerek, daire içerisinden 20 traktörden fazla çöp ve eşya çıkarmışlardır. Bu temizlik çalışmasının ardından yine temizlik işlerine bağlı ekiplerimiz tüm odalarda dezenfekte çalışmalarını da yapmışlardır. Eski ve kullanılmaz halde olan tüm eşyalar atıldığı için evde bir takım eşya ihtiyacının olduğunu da tespit ettik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ellerinde bulunan ev eşyalarını teslim ederek, söz konusu eksiklikleri giderecektir” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt'ta ayakkabıları çalıp, elektrik kablolarına astılar

Esenyurt'ta ayakkabıları çalıp, elektrik kablolarına astılar

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA