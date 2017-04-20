'Evet' rekortmeni Harran'a 'Halk Özel Harekat' aracını hediye etti

Darbe girişimini duyunca binlerce kişi gibi Atatürk Havalimanı'na akın edenler arasında bulunan Muhammet Enes Gülaçar, gelişmelerden etkilenerek 2003 yılında 27 bin TL ödeyerek aldığı üzerinde birçok düzenleme yaptığı 34 GS 6443 plakalı 1976 Chevrolet Nova marka otomobilinde düzenlemeler yapmaya karar verdi. Gülaçar, modifikasyon yapılan işyerinde geçen yıl 40 yıllık otomobili için Atatürk Havalimanı'na saldıran ve sivil araçları ezen tanklar, TBMM'yi bombalayan uçaklar, MİT'e saldırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çağrısını duyan binlerce kişinin fotoğrafları olan çalışmayı film haline getirerek yapıştırdı. Otomobile 'HÖH-Halk Özel Harekat' yazdığı otomobil kısa süre içerisinde sosyal medyada fenomen haline geldi. Gülaçar'ın, sürücü tarafındaki kapıya Osmanlı tuğrası, çeşitli yerlerine 'Reisin hizmetine mahsustur' diye not yazdığı otomobili polis ekipleri tarafından trafikten yasaklandı. Bunun üzerine bir süre Küçükçekmece Belediyesi garajında bekletilen araç, Küçükçekmece Belediyesi'nin ardından, Kısıklı´da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin yakınında sürdürülen `Demokrasi Nöbeti´ alanına son olarak Yenikapı'ya götürüldü.

TAMAMEN YENİLENDİ

Geçen süre içerisinde modifikasyon yaptığı işyerini kapatarak Terazidere'de plastik fabrikasındaki işinin başına geçen Muhammet Enes Gülaçar, HÖH yazılı otomobilini referandum sürecinde herhangi bir olumsuz tepki almamak için garajda beklettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"İşadamları Adem, Harun, Ahmet Can'ın destekleri ile aracı komple orijinal haline çevirdik. Harran, referandum sonucunda bizi şaşırttı. Yüzde 97'lik 'Evet'' oyu ile hakikaten bizi gururlandırdılar. Harran Belediye Başkanı (Mehmet Özyavuz) ile yaptığımız görüşme sonunda yenilediğimiz aracımızı yeniden 'Halk Özel Harekat' adı altında Harran Belediyesi'ne hediye etmeyi, faal 'Tank Meydanı'nda sergilemeyi kendilerine önerdik. Mutluluk duydular. Hediye olarak verdiğimiz bu aracımızı resmi kanattan resmi olarak Harran Belediyesi muhafaza altına alıyor. İleriki dönemde 15 Temmuz'u unutturmama adına bunu gerçekleştireceğiz. Sandıktan çıkan milletin kararına herkesin uymasını arzu ediyoruz. Başkanlık sistemi milletimize hayırlı olsun. Aracımız Haran Belediyesi'ne armağanımız olsun."

Otomobilin kısa süre içerisinde Harran'a götürüleceği ve belediye tarafından kısa süre önce yaptırılan ilçeye giriş ve çıkış yapanların görebileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tankın namlusunun önünde sağ eliyle 'Dur' işareti yaparken görülen meydanda sergilenmesi bekleniyor.