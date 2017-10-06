Evinde 5 milyon solucanla yaşıyor

Son dönemde revaçta olan ve 'tarımın geleceği' olarak nitelendirilen solucan gübresi üretimi hızla yayılıyor. Çorlu’da kurulan semt pazarlarında meyve, sebze satarak geçimini sağlayan Mehmet Büyükyılmaz da elinde kalan meyve ve sebze artıklarını değerlendirebileceği en uygun işlerden biri olan solucan gübresi üretimine girdi.

Çorlu’daki evini solucan gübresi üretim alanına dönüştüren Büyükılmaz, ürettiği tüm gübrelerin satıldığını, yeni talepler aldığını ve 100 bin solucanla başladığı işinde şu anda 5 milyon solucan sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 milyon solucanla aynı evi paylaşan Mehmet Büyükyılmaz, "İki seneden beri solucan gübresi işletmeciliği yapmaktayım. İlk 100 bin solucanla başladım. Şu anda 5 milyonu aşkın solucanım var. Ürettiğimiz gübreyi Çorlu ve bölgedeki üreticilere, seracılara satmaktayız. Sektör güzel bir sektör ama uğraşması var. Evde çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız bunlarla da ilgileneceksiniz. Nemini, suyunu kontrol edeceksiniz, yemsiz bırakmayacaksınız" dedi.

Ayda 10-11 ton civarı solucan gübresi elde ettiğini de sözlerine ekleyen Büyükyılmaz, "Aylık aşağı yukarı 10-11 ton gübre alıyoruz. Tabii bu mevsim şartlarına göre değişiyor. Çok soğuk olduğu zaman daha düşüyor. Çok sıcaklarda düşüyor. Şu anki ortam onlar için ideal bir ortam. Tonunu 2 ila 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Potansiyel var. Şu ana kadar ürettiğimiz tüm gübreyi sattık, hepsi gitti. Daha da siparişlerimiz var. Fide yetiştiriciliğinde daha çok gidiyor. Şu anda işimiz güzel" diye konuştu.